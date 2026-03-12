Modschtaba Chamenei betonte in seiner Rede die Notwendigkeit der Verteidigung und forderte das Land zum Zusammenhalt auf. «Auch muss weiterhin der Hebel der Blockierung der Strasse von Hormus genutzt werden», sagte der Geistliche laut dem Transkript. «Wir werden vom Feind Entschädigung verlangen», wurde Chamenei junior weiter zitiert. Wenn der Feind sich weigere, werde ihm Eigentum genommen. Sollte dies nicht möglich sein, soll sein Eigentum zerstört werden.