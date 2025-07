Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei schliesst vor dem Hintergrund militärischer Spannungen und dem Atomstreit Diplomatie nicht aus. «Wir verfügen über alle notwendigen Mittel wie Logik und militärische Stärke», sagte der 86-Jährige in einer von seinem Büro verbreiteten Rede. Der Iran werde deshalb, «ob auf dem Feld der Diplomatie oder des Militärs», mit Selbstbewusstsein und Stärke auftreten. Es war das zweite Mal nach dem Krieg, dass Chamenei in seinem Machtzentrum in Teheran vor Regierungsmitgliedern auftrat.