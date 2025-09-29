Der Gesetzentwurf steht jedoch bislang nicht auf der offiziellen Agenda des Parlaments. Um ihn umzusetzen, brauchen die Abgeordneten nach Angaben von Sprecher Resaei noch «einen Konsens». Laut Verfassung hat Irans oberster Führer Ali Chamenei das letzte Wort bei strategischen Belangen. Auch diesbezüglich glauben Beobachter, dass seine Zustimmung erforderlich ist, um das Gesetz zu verabschieden. Das iranische Parlament wird von Hardlinern dominiert, die auch den diplomatischen Kurs von Präsident Masud Pezeshkian scharf kritisieren.