Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran war Anfang Juli im Streit um die Kontrolle der Strasse von Hormus wieder eskaliert, nachdem der Iran Schiffe in der Meerenge angegriffen hatten. Zuletzt griffen die USA elf Nächte in Folge Ziele im Iran an. Die USA setzen zudem wieder eine Seeblockade gegen Schiffe durch, die iranische Häfen ansteuern oder von dort kommen. Seit der Wiederaufnahme der Blockade Anfang vergangener Woche hätten die USA neun Schiffe umgeleitet und ein weiteres ausser Gefecht gesetzt, teilte das für die Region zuständige US-Kommando Centcom mit.