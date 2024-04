Irans Präsident Ebrahim Raisi hat seine Warnung an Israel vor einem Gegenschlag erneuert. Bei einer Militärparade in Teheran sagte Raisi am Mittwoch mit Blick auf den iranischen Grossangriff vom Wochenende: «Der erste Angriff war bewusst limitiert und als Strafmassnahme gedacht, sonst wäre vom zionistischen Regime nichts übrig geblieben.» Falls Israel auch nur die geringste «Aggression» gegen den Iran ausüben sollte, wäre die iranische Antwort «verheerend» und die Israelis würden es bitter bereuen, sagte der Präsident laut Nachrichtenagentur Tasnim.