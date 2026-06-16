Der als moderat geltende Peseschkian hat sich stets für diplomatische Optionen stark gemacht. Er unterstützte das Vermittlerteam um Chefunterhändler Mohammed Bagher Ghalibaf und Aussenminister Abbas Araghtschi kontinuierlich. Peseschkian hofft, mit dem Rahmenabkommen viele Probleme im Land lösen und eine neue Ära einleiten zu können.
Wegen internationaler Sanktionen herrscht im Iran seit Jahren eine schwere Wirtschaftskrise, die sich nach dem Kriegsbeginn Ende Februar sowie nach der Waffenruhe im April noch einmal drastisch verschärft hat. Insbesondere eine Einigung mit den USA im Atomstreit könnte zu einer Aufhebung der Sanktionen und damit zu einer Erholung der desolaten Wirtschaftslage führen./pey/str/DP/men
(AWP)