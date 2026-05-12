STADT (awp international) - Irans Revolutionsgarde hat eine zu Kuwait gehörende Insel nach Darstellung des Golfstaats angegriffen. Sechs bewaffnete Männer hätten sich der kuwaitischen Insel Bubijan im Auftrag der Revolutionsgarde vor rund zwei Wochen mit einem Fischerboot genähert, teilte das Innenministerium heute mit. Zwei davon seien bei einem Schusswechsel mit Sicherheitskräften geflohen, die vier weiteren Männer seien festgenommen worden. Teheran wies die Vorwürfe zurück.