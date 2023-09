Irans Revolutionsgarden (IRGC) verlegen Panzer und Artillerie an die Grenze zum Irak. Bilder und Videos der Nachrichtenagentur Tasnim, die der Eliteeinheit nahe steht, zeigten am Mittwoch Militärkonvois auf dem Weg in das Grenzgebiet. Hintergrund ist dem Bericht zufolge ein Ultimatum der iranischen Staatsführung an den Irak. Teheran fordert vom Nachbarland, kurdische Separatistengruppen zu bekämpfen.

13.09.2023 12:47