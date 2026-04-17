Im Iran-Krieg gilt seit dem 8. April eine Waffenruhe, die am 22. April endet. International wird unter Führung Pakistans versucht, eine dauerhafte Vereinbarung zu erzielen. Zu den zentralen Streitpunkten gehören das iranische Atomprogramm, die Sicherheit der Schifffahrt in der Strasse von Hormus sowie die iranische Unterstützung für proiranische Milizen wie die libanesische Hisbollah./da/DP/nas