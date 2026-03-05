(AWP)
News
Irans Streitkräfte greifen Ziele im Irak an
Irans Streitkräfte haben eigenen Angaben nach Ziele im Irak angegriffen. In Erbil, Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan, sei bei einem Drohnenangriff ein US-Stützpunkt attackiert worden, berichtete der staatliche iranische Rundfunk. Dabei seien «erhebliche Schäden» verursacht worden, hiess es in dem Bericht. Dafür gab es keine Bestätigung von US-amerikanischer oder unabhängiger Seite./arb/DP/men
05.03.2026 16:08
Das könnte Sie auch interessieren
News