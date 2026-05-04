Nach Behördenangaben aus den Vereinigten Arabischen Emiraten war nach einem iranischen Drohnenangriff in der Hafenstadt Fudschaira ein Grossbrand in einem Industriegebiet ausgebrochen. Ausserdem fing das Militär drei Raketen aus dem Iran ab. Eine weitere Rakete sei im Meer niedergegangen, hiess es in einer Erklärung des Verteidigungsministeriums. Zuvor hatten sich die Spannungen in der vom Iran kontrollierten und von den USA blockierten Strasse von Hormus, durch die normalerweise ein wesentlicher Teil des weltweiten Ölhandels erfolgt, wieder verschärft./arb/DP/he