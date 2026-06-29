Nach omanischen Angaben erörterten beide Seiten eine engere Abstimmung bei Schifffahrt und maritimen Dienstleistungen. Zugleich bekräftigten sie nach Angaben des Aussenministeriums in Maskat ihr Bekenntnis zum Völkerrecht sowie zu den gemeinsamen Interessen und der Souveränität beider Anrainerstaaten.
Am Wochenende war der Konflikt zwischen den USA und dem Iran mit gegenseitigen Angriffen neu aufgeflammt. Erst vor knapp zwei Wochen hatten die Kriegsparteien ein Rahmenabkommen unterzeichnet, das den Weg für ein dauerhaftes Ende des Kriegs ebnen soll. Die Öffnung der Meerenge für die Schifffahrt ist ein zentraler Bestandteil des jüngst vereinbarten Abkommens./arb/DP/nas
(AWP)