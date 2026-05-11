Paris hatte am Mittwoch erklärt, in Vorbereitung der neutralen Marinemission in der Strasse von Hormus seinen Flugzeugträger «Charles de Gaulle» und dessen Begleitschiffe näher an die Meerenge zu verlegen. Grossbritannien erklärte am Samstag, einen Zerstörer entsandt zu haben. Deutschland erwägt, sich mit Minenjagdbooten, einer Führungs- und Versorgungsplattform sowie seegestützter Aufklärung zu beteiligen.