Die irische Wirtschaft ist im ersten Quartal massiv eingebrochen - mit Folgen auch für die Euro-Zone. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei von Januar ‌bis ⁠März um 12,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal gesunken, teilte das ⁠Statistikamt am Donnerstag in Dublin mit. Es korrigierte damit eine erste Schätzung von minus zwei ‌Prozent deutlich nach unten. Der Absturz ist ‌auf Sondereffekte im grossen multinationalen Sektor ​des Landes zurückzuführen, insbesondere in der Pharmaindustrie. Die für die tatsächliche Stärke der heimischen Wirtschaft aussagekräftigere Kennzahl - die sogenannte modifizierte Binnennachfrage - legte im gleichen Zeitraum allerdings um 0,6 Prozent zu.