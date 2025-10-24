Das irische Staatsoberhaupt hat zeremonielle Aufgaben, geringe Machtbefugnisse und ist meist an Vorgaben der Regierung gebunden. Wer Präsident oder Präsidentin werden will, muss die Staatsbürgerschaft besitzen und mindestens 35 Jahre alt sein sowie eine Nominierung durch 20 Parlamentsmitglieder oder vier Kommunalverwaltungen vorweisen. Das Staatsoberhaupt wird vom Volk für sieben Jahre gewählt und kann einmal wiedergewählt werden./cmy/DP/he