2024 waren von Januar bis und mit Ende Mai 10'776 rechtswidrige Aufenthalte in der Schweiz verzeichnet worden - im laufenden Jahr sind es 5396, also etwa halb so viele, teilte das Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit (BAZG) mit. Am Dienstag veröffentlichte das Amt die aktuellen Zahlen für den Monat Mai 2025.