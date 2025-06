Atomwächter Grossi dringt auf diplomatische Lösung

Israel hatte in der Nacht zum Freitag massive Angriffe auf Ziele in der Islamischen Republik begonnen - darunter Atomanlagen, Verteidigungsstellungen, Ziele in Städten und auch Öl- und Erdgasfelder. Auch wurden führende Militärs und Atomwissenschaftler gezielt getötet. Israel will nach eigener Darstellung mit den Angriffen verhindern, dass der Iran eine Atombombe bauen kann. Die Führung in Teheran betont dagegen, dass das Atomprogramm nur zivilen Zwecken diene.