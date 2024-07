09.45 Uhr - Das UN-Menschenrechtsbüro wirft Israel Misshandlung und Folter palästinensischer Gefangener aus dem Gaza-Krieg vor. Tausende Palästinenser seien gewaltsam aus dem Gazastreifen in israelische Gefängnisse verschleppt worden, einige davon seien gefoltert worden und Dutzende gestorben, heisst es in einem 23-seitigen Bericht des Menschenrechtsbüros der Vereinten Nationen. Er stützt sich vor allem auf Aussagen Freigelassener, anderer Opfer und Zeugen. Viele Palästinenser seien auf der Flucht vor der israelischen Militäroffensive an Kontrollpunkten oder in Schulen und Krankenhäusern gefangenen genommen, in denen sie Schutz gesucht hätten. Oft seien sie mit verbundenen Augen und gefesselt nach Israel gebracht worden, wo sie «käfigähnlich» in Militärlagern untergebracht worden seien. Dort seien sie gezwungen worden, für längere Zeit nichts als Windeln zu tragen. Die Zeugenaussagen deuteten «auf eine Reihe entsetzlicher Handlungen» hin, wie etwa «Waterboarding und Loslassen von Hunden auf Häftlinge, was eine eklatante Verletzung der internationalen Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts darstellt», so der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk. Dem UN-Bericht zufolge starben 53 Gefangene in der Haft.