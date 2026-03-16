In Israel wurde am Morgen eine Frau bei einem iranischen Raketenangriff leicht verletzt. Sie sei in einem Schutzraum gewesen, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit. Berichten zufolge gab es mehrere weitere Einschläge von Raketenteilen im Zentrum des Landes. Demnach soll der Iran erneut die international weitgehend geächtete Streumunition eingesetzt haben.