Verteidigungsminister betont ausreichende Vorräte

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz dementierte Berichte, denen zufolge Israel mit einer Knappheit von Abwehrraketen zu kämpfen hat. «Israel verfügt über genügend Abfangraketen, um seine Bürger zu schützen, und diese Initiative soll sicherstellen, dass wir weiterhin Handlungsfreiheit und die notwendige operative Ausdauer haben», sagte Katz den Angaben zufolge. Der Iran müsse wissen, dass Israel widerstandsfähig sei und «bereit, die Kampagne so lange wie nötig fortzusetzen».