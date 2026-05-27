«Odeh gehörte zu den letzten hochrangigen Kommandeuren des militärischen Arms der Hamas, die an der Planung und Ausführung des Massakers vom 7. Oktober beteiligt waren», teilten Armee und Schin Bet weiter mit. Der militärische Arm der Hamas bestätigte am Abend den «Märtyrertod» Mohammed Odehs sowie seiner Familie. Auch aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen hiess es, Odeh sowie vier Angehörige seien bei israelischen Luftangriffen in der Stadt Gaza ums Leben gekommen. Insgesamt habe es dabei sechs Tote gegeben.