Israel und dessen wichtigster Verbündeter USA haben nach Zählung des britischen Datenprojekts ACLED in den vergangenen zwei Jahren Dutzende Male im Jemen angegriffen. Erklärtes Ziel ist dabei, die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz zu schwächen. Diese greift seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 immer wieder vor allem Handelsschiffe mit angeblichem Bezug zu Israel an, aber auch Ziele in Israel selbst. Die Huthi bezeichnen die Angriffe als Unterstützung der Palästinenser im Gazastreifen.