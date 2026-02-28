Bei den Luftangriffen im Iran ist dort nach israelischen Angaben der Generalsekretär des Verteidigungsrates getötet worden. Ali Schamchani sei «eliminiert» worden, berichteten die israelischen Streitkräfte. Bereits im vergangenen Jahr hatte Israel während des Zwölftagekriegs versucht, den Funktionär zu töten. Er überlebte damals schwer verletzt. Von iranischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung für seinen Tod.