Schamchani war zuletzt an die Spitze des neu geschaffenen Verteidigungsrates aufgestiegen. Der 70-Jährige war acht Jahre lang Verteidigungsminister, sowie Marinekommandeur der Revolutionsgarden und kandidierte 2001 für das Präsidentschaftsamt. Er arbeitete auch er als politischer Berater in einer Schlüsselfunktion für Chamenei.
Der Rat wurde im August 2025 gegründet. Dort sollten Strategien zentralisiert werden. Ihm gehören Vertreter der Staatsgewalten, Kommandeure der Streitkräfte sowie Ministerien wie Verteidigung, Inneres und Nachrichtendienst an. Das Gremium untersteht formal dem Sicherheitsrat. Die Gründung folgte auf Israels zwölf Tage langen Krieg gegen den Iran im Juni 2025. Bereits während des Iran-Irak-Kriegs in den 1980er Jahren existierte ein ähnliches Gremium.
(AWP)