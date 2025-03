Israel kappt letzte Stromleitung

Laut dem israelischen Nachrichtenportal «ynet» lieferte Israel seit Kriegsbeginn nur noch über eine Leitung Strom in den verwüsteten Gazastreifen. Diese sei direkt mit einer Wasseraufbereitungsanlage verbunden. Vor dem Massaker der Hamas und anderer extremistischer Organisationen am 7. Oktober 2023 in Israel, bei dem 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 verschleppt wurden, seien es noch zehn Leitungen gewesen. Die Kappung der letzten Stromtrasse könnte die Wasserknappheit in dem Küstengebiet zusätzlich verschärfen.