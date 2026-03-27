Israels Armee hat nach der Tötung des Marine-Kommandeurs der iranischen Revolutionsgarden, Admiral Aliresa Tangsiri, damit gedroht, weitere wichtige Führungsfiguren im Iran ins Visier zu nehmen. Die Tötungen würden nicht aufhören, sagte Militärsprecher Effie Defrin am Abend. «Wir werden weiterhin jeden verfolgen, der Israel bedroht.» Aus dem Iran gab es zunächst keine Bestätigung für den Tod des Marine-Kommandeurs.