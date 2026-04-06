Die Armeen Israels und der USA hätten sich in der Frage bereits abgestimmt, schrieb die «Jerusalem Post». Israel favorisiere Angriffe auf den Energiesektor und die nationale Infrastruktur des Irans und warte auf «grünes Licht» vonseiten der USA. Ein israelischer Regierungsvertreter sagte der Zeitung, Angriffe auf Energieanlagen würden zum «totalen wirtschaftlichen Zusammenbruch des Irans» führen und die Stabilität des iranischen Machtapparats erheblich schwächen.