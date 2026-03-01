«Inzwischen haben sie es wieder aufgefüllt, sodass es nun wieder bei rund 2.500 liegt - und die Zahl steigt», sagte der Militärsprecher. Seit Beginn des jüngsten Schlagabtauschs habe der Iran Hunderte Raketen auf Israel sowie andere Länder in der Region abgefeuert.
Teheran strebe danach, ein deutlich grösseres Arsenal aufzubauen, sagte er. Er nannte die Zahl von rund 8.000 ballistischen Raketen. Ein Ziel der gegenwärtigen Operation sei, dies zu verhindern. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen./le/DP/zb
(AWP)