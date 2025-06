Defrin sagte zudem, in der Nacht seien 65 Raketen und Dutzende Drohnen vom Iran auf Israel abgefeuert worden. Dies sei aber nur die Hälfte dessen, was das iranische Militär abschiessen wollte, die Angriffe seien aber vereitelt worden, sagte er. «Man kann jetzt sagen, dass wir volle Luftüberlegenheit im Himmel über Teheran erreicht haben», sagte Defrin weiter. Man greife Einheiten an, die dabei seien, Raketen auf Israel und auf israelische Flugzeuge abzufeuern.