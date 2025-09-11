Ex-Militärsprecher: Israel fährt umfassende Druckkampagne

In Gaza befinden sich noch 48 Geiseln, davon sind 20 nach israelischen Informationen noch am Leben. Angehörige hatten nach dem Angriff grosse Sorge über deren Schicksal geäussert. Al Thani hatte kurz nach Israels Angriff angedeutet, dass Katar an seiner Rolle als Vermittler festhalten könnte. Am Tag darauf sagte er laut CNN, man werde «alles neu bewerten», was Katars Engagement in künftigen Waffenruheverhandlungen betreffe. Man sei im «sehr detaillierten Gespräch» mit der US-Regierung darüber, wie es weitergehen soll.