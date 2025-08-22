Das Aussenministerium sowie die für Palästinenserangelegenheiten zuständige israelische Behörde Cogat sprachen zudem von geänderten Kriterien der IPC. «Der Bericht ignoriert bewusst Daten, die den Autoren in einem Treffen vor seiner Veröffentlichung vorgelegt wurden und übersieht die in den letzten Wochen unternommenen Bemühungen zur Stabilisierung der humanitären Lage im Gazastreifen völlig», teilte Cogat mit.