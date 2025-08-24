Augenzeugen in Sanaa berichteten von heftigen Explosionen. Einige der getroffenen Energieeinrichtungen, wie etwa eines der E-Werke und das Treibstofflager, beschrieben sie als Anlagen mit ziviler Funktion. Der von den Huthi kontrollierte Fernsehsender Al-Masirah bestätigte, dass ein E-Werk und ein Treibstofflager getroffen wurden. Bei dem Angriff seien zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden, gab der Sender bekannt. Zivilschutzeinheiten seien im Einsatz, um die Flammen zu löschen.