Die Behörden in Dubai erklärten, dass es sich bei dem Lärm, der in verschiedenen Stadtgebieten zu hören sei, um Abfangeinsätze der Luftabwehr handle. Das Verteidigungsministerium in Saudi-Arabien teilte mit, im Osten des Landes seien mehrere Drohnen abgefangen worden. Ein Armeesprecher im Irak bestätigte, dass es wieder Angriffe auf die US-Botschaft in der Hauptstadt Bagdad und auf ein Hotel in unmittelbarer Nähe des stark gesicherten Regierungsviertels gegeben habe. Auch ein Ölfeld im Süden des Landes sei attackiert worden. Zudem gab es unbestätigten Medienberichten zufolge auch neue Angriffe einen US-Stützpunkt in der Nähe des Flughafens.