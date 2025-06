Israel hat in der Nacht mit einem Grossangriff auf iranische Städte und Atomanlagen begonnen. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz sprach von einem «Präventivschlag», Ministerpräsident Benjamin Netanjahu von einem «erfolgreichem Eröffnungsschlag». Im Iran werden Dutzende Ziele getroffen, es gibt Berichte über Explosionen, etwa in Teheran. Was bisher bekannt ist - und was nicht.