«Wir werden nicht zulassen, dass die Hisbollah auf unser Gebiet und unsere Gemeinden schiesst - und wir werden entsprechend handeln», sagte Netanjahu zum Beginn einer Kabinettssitzung heute. Im Libanon habe die israelische Armee im Laufe einer Woche 350 «Terroristen» getötet. «Wir greifen sie sehr hart an, und wir wissen, dass die Hisbollah auf der Flucht ist», sagte Netanjahu.