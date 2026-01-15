Entwaffnung der Hisbollah als Ziel

Im Zuge einer seit Ende November 2024 geltenden Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah sollte auch die vom Iran unterstützte Schiitenmiliz entwaffnet werden. Die libanesische Regierung beauftragte die Armee mit der Entwaffnung. Diese soll in fünf Phasen ablaufen. Der 31. Dezember galt eigentlich als Frist für den Abschluss der ersten Phase der Entwaffnung.