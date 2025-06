Netanjahu: Herzstück des Atomwaffenprogramms getroffen

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach von einem «sehr erfolgreichen Eröffnungsschlag». Dabei seien ranghohe Repräsentanten der iranischen Kommandoführung sowie Wissenschaftler getroffen worden, die an der Entwicklung von Nuklearwaffen arbeiteten. Zudem seien Atomanlagen getroffen worden, sagte er in einem Video. Man habe die Militäroperation gestartet, «um die iranische Bedrohung für das Überleben Israels zurückzudrängen», hatte er in der Nacht in einer Videoansprache gesagt.