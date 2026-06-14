Arabische Fernsehsender zeigten Bilder eines Luftangriffs in dem Gebiet. Dabei stiegen hohe Rauchwolken auf. Anwohner berichteten örtlichen Medien zufolge von mindestens zwei Explosionen. Es gab zunächst keine Informationen zu möglichen Opfern.
Die Hisbollah hatte zuvor nach israelischen Militärangaben erneut den Norden Israels mit mehreren Sprengstoff-Drohnen angegriffen. Das israelische Militär teilte mit, es habe zwei Einschläge auf israelischem Gebiet nahe der Grenze zum Libanon gegeben. Niemand sei verletzt worden.
Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich forderte daraufhin Gegenangriffen in Dahija. Vor einer Woche hatte Israel die Vororte bereits als Reaktion auf Hisbollah-Raketenfeuer auf den Norden des Landes angegriffen. Daraufhin reagierte der Iran mit Raketenangriffen auf Israels Norden.
(AWP)