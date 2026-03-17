Israels Armeechef: «Bedeutende präventive Erfolge»

Die israelische Armee teilte mit, Generalstabschef Ejal Zamir habe mit Blick auf nächtliche Angriffe im Iran von «bedeutenden präventiven Erfolgen» gesprochen. Diese hätten «das Potenzial, die operativen Ergebnisse und die Ziele der israelischen Armee zu beeinflussen», sagte Zamir, ohne sich konkret auf Laridschani zu beziehen. Er sagte lediglich, die Armee gehe «entschlossen gegen mehrere Ziele im Iran» vor. Man nehme neben Infrastruktur der iranischen Machthaber auch «Elemente der Revolutionsgarden und des repressiven Apparats des Regimes» ins Visier.