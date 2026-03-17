Lockerung der Blockade der Strasse von Hormus in Einzelfällen?

Die faktische Blockade der Strasse von Hormus durch den Iran könnte für Tanker unter irakischer Flagge gelockert werden. Iraks Ölminister Hajan Abdul Ghani al-Sauad erklärte der staatlichen Agentur INA zufolge: «Es besteht Kommunikation mit Iran bezüglich der Genehmigung der Passage einiger irakischer Öltanker.» Dem Fernsehsender al-Scharkija sagte er, seine Regierung habe bereits Signale erhalten, dass einigen Tankern die Durchfahrt erlaubt werden könnte.