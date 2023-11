Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge am Donnerstag mehr als 130 Terroristen «eliminiert». Ob diese getötet wurden, war zunächst unklar. Das Militär führe «erbitterte Kämpfe» gegen Terroristen der Hamas im Gazastreifen. Bei ihren Bodeneinsätzen im Gazastreifen hätten Streitkräfte am Donnerstag auch Militäranlagen und Infrastruktur der Hamas sowie viele Waffen zerstört. Flugzeuge hätten die Angriffe flankiert und mehrere militärische Kommando- und Kontrollzentren hochrangiger Hamas-Mitglieder angegriffen. Die «terroristische Infrastruktur» sei gezielt in zivilen Gebieten angesiedelt worden, hiess es weiter von der Armee.

02.11.2023 19:56