Israels Generalstabschef Ejal Zamir drohte der Hisbollah mit weiteren und intensiveren Angriffen. «Wir werden jede Gelegenheit nutzen, um die Hisbollah zu treffen, Fortschritte zu erzielen und die Bedrohung zu beseitigen», sagte er nach einer Lageeinschätzung im Norden Israels. Die Hisbollah habe sich dazu entschieden, dem Iran beizuspringen und zahle nun den Preis dafür./rme/DP/jha