Am sechsten Tag des Krieges zwischen Israel und dem Iran hat das israelische Heimatfrontkommando einige Beschränkungen für die Bevölkerung leicht gelockert. In weiten Teilen des Landes geht die Stufe erhöhter Alarmbereitschaft zur Stufe eingeschränkter Aktivität über, wie Israels Militär mitteilte. Die Lockerung greift am Abend und gilt bis Freitagabend.