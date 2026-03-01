Chamenei sei «über viele Jahre hinweg direkt verantwortlich für die gewaltsame Unterdrückung iranischer Bürger» gewesen. Ausserdem sei er der «Architekt des Plans zur Zerstörung des Staates Israel» gewesen. Man habe ihn als «Kopf der iranischen Krake» bezeichnet, «die ihre Arme über den gesamten Nahen Osten bis an die Grenzen des Staates Israel ausstreckte». Chamenei sei verantwortlich für «Terroranschläge gegen den Staat Israel, und das Blut vieler Zivilisten aus aller Welt klebte an seinen Händen».