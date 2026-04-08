«Nach Tausenden Angriffen auf Israel von ihrem Territorium aus bringen sie keine Entschuldigung - stattdessen stellen sie Forderungen», lautete die Stellungnahme weiter. «Sie haben die Hisbollah nicht entwaffnet. Sie haben es nicht getan und verhindern es auch nicht, dass sie auf Israel schiesst.» Die libanesische Führung habe überdies «gelogen, als sie behaupteten, das Gebiet bis zum Litani-Fluss entmilitarisiert zu haben». Jetzt müsse Israel es «an ihrer Stelle tun».