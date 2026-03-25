Israels Armee teilte derweil am Morgen mit, die israelische Luftwaffe habe in den vergangenen Tagen in Irans Hauptstadt Teheran zwei Produktionsstätten für Marschflugkörper angegriffen. Sie sprach von einem «weiteren Schritt zur Schwächung der militärischen Produktionsinfrastruktur» der iranischen Führung. Medienberichten zufolge liegt der Fokus der israelischen Angriffe derzeit auf der iranischen Rüstungsindustrie.
Die USA haben dem Iran jüngst einen Plan für ein Kriegsende vorgelegt, wie mehrere Medien berichteten. Irans Militärführung wies diese Darstellung zurück./cir/DP/nas
(AWP)