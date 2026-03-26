Seine Tötung sei eine klare Botschaft an alle führenden Mitglieder der Revolutionsgarden, die derzeit den Iran kontrollierten: «Die israelische Armee wird euch einen nach dem anderen jagen und ausschalten.» Es sei auch Ausdruck der Unterstützung für die Bemühungen der USA um eine Öffnung der Strasse von Hormus. Man setze die Operationen im Iran «mit voller Kraft fort, um die Kriegsziele zu erreichen».