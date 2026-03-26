Einem israelischen Militärsprecher zufolge wurde Tangsiri bei einem Luftangriff am Mittwochabend getötet. In der Mitteilung von Katz hiess es, Tangsiri sei «der unmittelbar Verantwortliche für die Terroroperation der Verminung und Blockade der Strasse von Hormus für die Schifffahrt».
Seine Tötung sei eine klare Botschaft an alle führenden Mitglieder der Revolutionsgarden, die derzeit den Iran kontrollierten: «Die israelische Armee wird euch einen nach dem anderen jagen und ausschalten.» Es sei auch Ausdruck der Unterstützung für die Bemühungen der USA um eine Öffnung der Strasse von Hormus. Man setze die Operationen im Iran «mit voller Kraft fort, um die Kriegsziele zu erreichen».
Tangsiri stand seit 2018 an der Spitze der Marine der iranischen Revolutionsgarden. Er war verantwortlich für Irans Marineoperationen im Persischen Golf und der strategisch wichtigen Strasse von Hormus./le/DP/men
(AWP)