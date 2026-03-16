Wadephul forderte mehr Informationen der USA und Israels über den weiteren Verlauf des Krieges. «Wichtig wird zunächst sein, dass die USA und Israel sich dazu verhalten, wann sie die militärischen Ziele ihres Einsatzes als erreicht betrachten. Hier brauchen wir mehr Klarheit», sagte Wadephul vor Beratungen der EU-Aussenminister in Brüssel. Hierzu erwarte er Antworten. Erst ‌dann könne man in eine nächste Phase gehen, um eine Sicherheitsarchitektur für die gesamte Region zu definieren, auch mit den Anrainerstaaten. Das werde dann auch erfordern, mit dem Iran ins Gespräch zu kommen, sagte Wadephul. Zudem betonte er, dass dies kein Krieg der Nato sei.