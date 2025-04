WHO: Angriffe auf Gesundheitsversorgung müssen aufhören

In dem angegriffenen Gebäude habe es keine medizinischen Aktivitäten gegeben, hiess es in der Darstellung des israelischen Aussenministeriums. Auch sei das Krankenhausgelände bei dem Angriff nicht weiter beschädigt worden, sodass es für weitere Behandlungen betriebsbereit bleibe. Dies widerspricht Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Demnach wurde das Krankenhaus bei dem Angriff schwer beschädigt.