Israels Verteidigungsminister Israel Katz hatte kürzlich gesagt, Israel wolle bis auf weiteres das Gebiet bis zum Litani-Fluss im Südlibanon kontrollieren. Der Fluss liegt etwa 30 Kilometer nördlich der israelisch-libanesischen Grenze.
Aus libanesische Sicherheitskreisen hiess es, Israels Soldaten drängen immer tiefer in den Libanon. Insgesamt sei das Militär aus dem südlichen Nachbarland bereits acht bis neun Kilometer tief im Libanon vorgerückt. Israel teilt die Positionen seinen Truppen grundsätzlich nicht mit.
Deutschland warnt vor einer grösseren israelischen Bodenoffensive im Libanon. Auch viele Libanesen fürchten eine grossangelegte Bodeninvasion Israels mit anschliessender Besatzung im Süden des Landes.
Israels Aussenminister Gideon Saar warf der libanesischen Regierung und Armee derweil vor, nicht ausreichend gegen die Miliz vorzugehen. «Daher muss Israel im Libanon handeln, um seine Bürger und Gemeinden zu schützen.»/cir/DP/jha
(AWP)