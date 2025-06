Nach den jüngsten iranischen Raketenangriffen auf Israel in der Nacht sind nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums insgesamt 86 Verletzte in Krankenhäuser gebracht worden. Vier Menschen befinden sich den Angaben nach in kritischem Zustand. Die Betroffenen seien in der Nacht und am Morgen in Kliniken eingeliefert worden, hiess es weiter. Seit Beginn der gegenseitigen Angriffe zwischen Israel und dem Iran wurden laut dem Ministerium in Israel bislang 2.835 Menschen verletzt. 24 Menschen wurden israelischen Angaben zufolge getötet.